Terribile incidente a Latina, cinque auto coinvolte e otto feriti: grave una donna

È stato un terribile incidente quello che si è verificato nella mattinata di oggi in via Isonzo a Latina. Uno scontro che ha coinvolto cinque auto: un suv Stelvio Alfa Romeo, una Punto, una Mito Alfa Romeo, un’Opel Corsa e una Ford Fusion; ma anche un ciclista a causa del quale sono stati otto i feriti, una donna in condizioni gravi. Sul posto è stato necessario l’intervento di 4 ambulanze e anche di un’eliambulanza.

La ricostruzione della dinamica da parte delle forze dell’ordine intervenute

Dalla prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia locale accorsa sul posto sembrerebbe che un’auto abbia cercato di superare la bicicletta e un’altra auto andando a finire conto una vettura che viaggiava nel senso opposto di marcia. Dinamica sulla quale verranno, però svolti ulteriori accertamenti da parte della municipale. DI certo nell’incidente sono rimaste coinvolte anche alte due macchine. Un groviglio di mezzi che ha fatto temere il peggio per i conducenti.

Pesante il bilancio: cinque auto coinvolte, 8 feriti

E il bilancio, in effetti, è stato pesante: otto le persone ferite, anche se quasi tutte in maniera lieve. Solo una donna che sembra si trovasse alla guida di una Fiat Punto ha riportato conseguenze più serie, per le quali è stato necessario il trasporto in eliambulanza. Non si conoscono le esatte condizioni della sfortunata, mentre per gli altri a parte il grande spavento si è reso necessario il trasporto in ospedale, il Goretti di Latina, per escoriazioni e lievi contusioni.

Viabilità in tilt su via Isonzo

Intanto, però, a causa del sinistro la viabilità su via Isonzo è andata completamente in tilt. Tanti i disagi per gli automobilisti che sono rimasti bloccati per consentire le operazioni di soccorso e lo svolgimento dei rilievi da parte delle forze dell’ordine utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente.