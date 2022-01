Treni e autobus cancellati oggi 10 gennaio 2022, troppi contagi tra capotreno, macchinisti e controllori: la situazione

Oggi, tra non poche polemiche e dubbi, gli studenti rientrano in classe, ma i contagi in Italia giorno dopo giorno aumentano e la variante Omicron, quella che sembra essere di più facile trasmissibilità, ha colpito anche il settore dei trasporti. Non ha risparmiato, purtroppo, nessuno. E sono tantissimi, forse troppi, i treni e gli autobus cancellati perché il virus corre anche tra capotreni, macchinisti, controllori e Trenitalia si è vista costretta a riprogrammare gli orari dei mezzi.

Treni cancellati 10 gennaio 2022: troppi contagi, ecco gli orari di Trenitalia fino al 16 gennaio

I trasporti pubblici italiani, quindi, rischiano la paralisi e sulla questione ha preso parola Assoutenti, che ha chiesto l’intervento immediato al Governo per garantire i servizi pubblici essenziali.

“Da domani (oggi, ndr) 10 gennaio migliaia di studenti rischiano di rimanere a piedi e di non poter raggiungere gli istituti scolastici, con pesanti ripercussioni sul diritto all’istruzione – spiega il presidente Furio Truzzi – L’escalation dei contagi tra i lavoratori del trasporto pubblico, infatti, ha portato negli ultimi giorni le società che gestiscono bus e treni a tagliare numerose corse con ripercussioni pesanti per l’utenza. Una situazione che potrebbe peggiorare nei prossimi giorni e determinare la paralisi nella circolazione di treni, autobus, metro e tram con effetti devastanti per il paese e danni per miliardi di euro all’economia nazionale. Per tale motivo Assoutenti chiede al Commissario straordinario Figliuolo, al Ministro della salute Roberto Speranza e al Premier Draghi di intervenire per garantire la continuità dei trasporti pubblici locali, convocando le società ferroviarie, quelle che gestiscono il trasporto pubblico locale e le associazioni dei consumatori, allo scopo di studiare misure urgenti a garanzia degli utenti, disponendo il ricorso ai militari dell’Esercito per sostituire i macchinisti e gli autisti che si sono ammalati o sono in quarantena, in modo da assicurare la continuità del trasporto pubblico locale” – conclude Truzzi in una nota stampa.

Treni cancellati a Roma e nel Lazio: tutti gli orari per la settimana da lunedì 10 a domenica 16 gennaio 2022

Nel Lazio, stando al sito di Trenitalia, sono previsti 31 treni cancellati e riprogrammati nella settimana che va dal 9 al 16 gennaio. Tra le tratte più coinvolte quelle di Roma-Termini e l’Aeroporto di Fiumicino. Ma anche Roma Tiburtina-Velletri, Ladispoli-Cerveteri, Colleferro-Segni-Paliano, Sulmona-Roma Tiburtina.

Come fa sapere Trenitalia, ‘l’aumento dei contagi da Covid-19 degli ultimi giorni sta avendo riflessi anche nel settore ferroviario, riducendo il numero del personale a disposizione e imponendo una riorganizzazione temporanea dei collegamenti Alta Velocità’. E’ per questo che l’azienda ‘ha messo in atto ogni opportuna misura per ridurre i disagi ai passeggeri attraverso una riorganizzazione temporanea dei collegamenti, con cancellazioni pianificate, contenute il più possibile nei numeri e mirate alle fasce orarie di minore affluenza. Le modifiche sono comunicate prima della partenza ai passeggeri a mezzo e-mail, sms oppure dal personale di Assistenza clienti presente nelle stazioni. Prima di mettersi in viaggio, Trenitalia consiglia di consultare il sito web e gli altri canali di informazione. Inoltre, per chi decide di rinunciare alla partenza a causa delle modifiche di orario, è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto’.

Atac, invece, l’azienda capitolina dei trasporti, fa sapere che al momento non si registrano criticità.