Treno deragliato a Roma, caos sui regionali per Nettuno, Latina, Ciampino: cosa cambia, le tratte interessate

Dopo il treno dell’alta velocità deragliato venerdì pomeriggio a Roma, in galleria tra la stazione Prenestina e stazione Serenissima, i pendolari da giorni, ormai, devono fare i conti con disagi. Ritardi che si accumulano, treni soppressi e tratte diverse dal solito. Con il rientro dal ponte lungo del 2 giugno che, per molti, è stato un incubo. Così come un incubo è l’inizio della settimana perché da questa mattina l’attesa sulle banchine è lunghissima, tra nuovi orari, treni limitati o, nel peggiore dei casi, cancellati.

Treno deragliato a Roma Prenestina: cosa cambia oggi

I tecnici sono al lavoro per ripristinare, nel più breve tempo possibile, il tratto di linea ad alta velocità Roma – Napoli, nei pressi di Roma Prenestina. Lì dove venerdì scorso, intorno alle 14.30, la locomotiva di coda di un treno AV si è disarcionata dai binari durante la sua traversata: fortunatamente non si sono registrati feriti. Ma i disagi (che continuano) sì.

Oggi, così come martedì 7 e mercoledì 8 giugno, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma – Napoli via Formia e via Cassino: maggiori tempi di percorrenza da 60 a 90 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia, fa sapere Trenitalia, non fermano a Napoli Afragola, ma è attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia fermano a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Alcuni treni InterCity fermano a Campoleone.

Quali sono i treni cancellati per Nettuno, Latina, Tivoli, Ciampino (e non solo)?

Tanti i treni, anche regionali, che oggi e per i prossimi 3 giorni dovranno fare i conti con delle modifiche, molti quelli soppressi nel Lazio. Ecco di seguito, il programma completo delle linee interessate:

• Roma – Napoli via Formia

• Roma – Sulmona – Pescara

• Roma – Nettuno

• Roma – Frosinone

• Roma – Terni

• Roma – Viterbo

• Roma – Frascati/Albano/Velletri

