Tutela animali a Roma, tre progetti per educare al benessere degli “amici a quattro zampe”

Sono tre i progetti che il Dipartimento capitolino Tutela Ambiente ha scelto tra quelli presentati dalle Associazioni, aderenti al bando pubblicato il 23 giugno scorso, con l’obiettivo di promuovere campagne e manifestazioni di sensibilizzazione ed educazione alla tutela del benessere degli animali.

Un docu-film sui cani abbandonati e da adottare

Il primo progetto, proposto dall’Associazione Earth, prevede la realizzazione di un docu-film, realizzato anche all’interno dei canili comunali, nel quale i volontari racconteranno le storie dei cani che vi sono ospitati con l’obiettivo di diffonderlo nelle scuole e nelle sale municipali. Saranno, infatti, coinvolti 7 municipi, a partire da quelli più periferici quali il V, il VI e il VII. Gli eventi saranno pubblicizzati attraverso i social media e sarà individuato un testimonial per dare più forza alla campagna, che verrà anche trasmessa su Earth Web Tv.

Una campagna per la convivenza coi padroni

La Lega Anti Vivisezione – Lav ha presentato poi un progetto dal titolo “Tracce d’amore – Buone prassi per convivenza serena in famiglia tra umani e altri animali nella Capitale”, una campagna di educazione sull’importanza della cura degli animali da compagnia, delle azioni di contrasto alla pratica degli abbandoni e dei buoni comportamenti da tenere nel rispetto degli animali e del loro habitat. La campagna punterà, anzitutto, al coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie nei municipi I, II, IV, VII, XI, XII e XIII con eventi di sensibilizzazione supportati dalla realizzazione di specifici quaderni informativi. Il progetto punta a raggiungere attraverso la rete scolastica oltre 1.000 famiglie e 2.000 minori e, grazie all’utilizzo del web, circa 14.000 persone.

Giornate ed eventi sull’importanza della sterilizzazione animale

L’Organizzazione Italiana Protezione Animali – Oipa, infine, ha proposto un progetto strutturato su diverse azioni: eventi formativi anche nelle scuole volti alla promozione delle adozioni consapevoli, giornate di informazione con il supporto di comportamentalisti e veterinari sull’etologia di cani e gatti e sull’importanza delle sterilizzazioni e dell’applicazione dei microchip, corsi sugli animali selvatici in collaborazione con l’Associazione recupero fauna e incontri nei centri sociali rivolti agli anziani. La campagna si avvarrà anche di un piano di comunicazione pubblicitaria e stampa.

Alfonsi: “In Italia abbandonati 50mila cani e 80mila gatti”

“Siamo molto soddisfatti dell’esito del bando, che verrà replicato a settembre prossimo, per la qualità dei progetti selezionati. Un’azione importante che, come Amministrazione, abbiamo voluto mettere in campo per rafforzare ulteriormente la collaborazione con la rete delle associazioni di volontariato impegnate nella tutela del benessere degli animali della città. Molto ancora deve essere fatto per diffondere, a partire dai più giovani, la cultura del rispetto e della cura degli animali da compagnia come, purtroppo, testimoniano i dati degli oltre 50mila cani e 80 mila gatti abbandonati nel 2022 in Italia. Per questo il lavoro capillare sul fronte della sensibilizzazione ed educazione che il volontariato svolge sui territori costituisce un supporto prezioso che vogliamo consolidare e ampliare” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.