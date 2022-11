Uccidono massacrandolo di botte un 63enne: carcerata coppia diabolica

Lo hanno picchiato talmente tanto da ucciderlo. E speravano anche di far passare la sua morte per naturale. Ma quando i poliziotti hanno trovato l’uomo di 63 anni riverso a terra nel suo appartamento, a Roma, in zona Trullo, sono riusciti a risalire agli autori dell’omicidio.

Pensionato trovato morto in casa: Luigi Panzieri ucciso con 7 coltellate

Le indagini

Gli agenti del Distretto di PS San Paolo erano intervenuti a seguito della richiesta dei sanitari arrivati sul posto, che si erano insospettiti riguardo alla morte del 63enne. I poliziotti avevano immediatamente avviato le indagini, condotte con il coordinamento della Procura di Roma. Grazie a un lavoro accurato degli investigatori, si era accertato che la morte era stata causata dalle brutali percosse che la vittima aveva ricevuto da una coppia, lui 54 e lei 41 anni (riferito all’epoca dei fatti, ndr) nella notte precedente al ritrovamento del cadavere.

Lascia morire la madre ricoperta da feci e vomito: condannato ad oltre 4 anni il figlio

La condanna

Grazie agli elementi acquisiti, adesso si è arrivati alla sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Assise di Appello di Roma e divenuta poi definitiva nei giorni scorsi. La coppia, nel frattempo libera, è stata rintracciata grazie agli stessi agenti del Distretto San Paolo, dopo una serie di accertamenti. E sono stati sempre gli stessi poliziotti a notificare ai due condannati l’ordine di esecuzione e a condurli in carcere.