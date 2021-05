Vaccini Lazio per Under 50, ecco la data per le prenotazioni: come fare, dove e quale siero utilizzano

Vaccini Lazio per Under 50, ecco la data per le prenotazioni: come...

La campagna di vaccinazione nel Lazio non conosce freni e sono state superate le due milioni di dosi somministrate, con il 28,13% della popolazione target (over 60 anni) che ha ricevuto la prima dose e il 13, 2% che ha completato il percorso vaccinale. Tra ospedali, centri, hub creati ad hoc e poli natatori trasformati in punti vaccinali, nel Lazio proprio dalla mezzanotte di oggi si sono aperte le prenotazioni per chi ha 56 e 57 anni, per i cittadini nati nel 1964 e 1965. Ma quando toccherà agli Under 50? E’ questo quello che si domandano in tanti, soprattutto ora che l’obiettivo resta quello di accelerare e somministrare più dosi possibili al giorno.

Vaccini Lazio per under 50: ecco da quando

Il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, all’inaugurazione del polo natatorio vaccinale di Ostia ha spiegato che i “vaccini nel Lazio corrono”. Tra circa 20 giorni infatti, come riporta il Messaggero, si dovrebbero aprire le prenotazioni anche per gli under 50, per chi ha tra i 40 e i 49 anni. In questo modo, chi ha 45 anni anni dovrebbe essere vaccinato nella prima decade del mese di giugno.

L’obiettivo è anche quello di iniziare le somministrazioni nelle aziende sempre nel mese di giugno e nelle farmacie. Come ha spiegato l’assessore D’Amato, tutto dipenderà dalle forniture dei vaccini, soprattutto di quello monodose che dovrebbe essere destinato alle farmacie come inizialmente previsto. Come riporta il quotidiano romano, l’Unità di Crisi starebbe pensando di continuare con la suddivisione in fasce d’età: “Pensiamo ai quarantenni, poi ai trentenni, ma è da definire” – ha dichiarato D’Amato. Intanto, anche il commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo aveva annunciato che, dopo gli over 65, le dosi dovrebbe andare a tutte le classi d’età.