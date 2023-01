Velletri, si impicca nel portico di casa: morto 51enne

Una serie di dispiaceri di natura personale che lo avevano portato ad avere pensieri sempre più negativi. Evidentemente pensava che non ci fosse altra soluzione e ieri mattina ha deciso di ricorrere a un gesto estremo, togliendosi la vita. Lo ha fatto nel portico della sua abitazione, a Velletri, in via Colle Perino, la strada che unisce il centro veliterno con Cisterna di Latina. L’uomo, in un momento di disperazione, si è impiccato proprio davanti all’entrata della sua casa, sotto alla tettoia.

La tragica scoperta è stata fatta da una vicina di casa che, affacciandosi alla finestra, ha visto la tremenda scena. Allarmata, ha chiamato il NUE 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell’uomo, e i carabinieri della Compagnia di Velletri. È quindi stato chiamato il medico legale e il giudice di turno per tutti gli accertamenti di rito.

Abitazione sotto sequestro

Su richiesta del pubblico ministero, la salma dell’uomo, dopo i primi rilievi che hanno accertato il suicidio, è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale di Tor Vergata, a Roma , dove verrà eseguito l’esame autoptico come da prassi. L’abitazione del 51enne, invece, è stata posta sotto sequestro, su decisione della Procura della Repubblica, per ‘congelare’ la scena dove è avvenuta la tragedia.