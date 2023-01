Via Togliatti, arriva il tram: 19 fermate da Ponte Mammolo a Subaugusta

Novità sul trasporto pubblico a Roma: arriva il tram anche sulla Togliatti, nel percorso che va da Ponte Mammolo a Subaugusta. I passeggeri che vi saliranno, ne potranno beneficiare per 8 chilometri di tratta, per un totale di 19 fermate e due capolinea, lungo via Palmiro Togliatti, tra le stazioni della metropolita della linea A Subaugusta e quella della linea B Ponte Mammolo.

Roma, arriva il tram anche sulla Togliatti: il progetto

Un nuovo progetto per la futura tranvia finanziato dal gruzzolo del Pnrr, e che è stato presentato due giorni fa alla Casa della cultura da Roma Servizi per la Mobilità e dall’assessorato ai Trasporti del Comune. La conclusione è prevista per il 2023, con circa due anni di lavori. Si tratta di una linea che lambirà anche la terza linea di metropolitana romana, quella C, all’altezza del nodo di Centocelle, così come la linea ferroviaria FL2 che unisce Roma Tiburtina e Tivoli. Ma non è finita qui, perché la portata è maggiore. La nuova linea, in futuro, potrà arrivare anche fino all’Ardeatina e poi a Marconi per ricongiungersi con il tram 8 e chiudere il cerchio. Sempre in base al progetto, all’ora di punta del trasporto urbano, la frequenza sarà di 4 minuti con una capacità di oltre 3500 passeggeri per ognuna delle direzioni. Si contano in previsione circa 42.000 passeggeri al giorno.

In totale 11 nuove linee per il 2030

Dal Campidoglio, poi, fanno sapere che sono in arrivo anche altre 5 linee di tram: viale Barletta-viale Angelico-piazzale Clodio; viale Angelico-ponte della Musica – Auditorium parco della Musica; piazza Mancini – via Flaminia – corso Francia – stazione Vigna Clara; Anagnina – Tor Vergata-Torre Angela; Giardinetti – Tor Vergata. Le linee in questione sono parte integrante delle 11 totali in previsione per l’anno 2030. Dal Messaggero, poi, Stefano Becchetti, presidente del Comitato Pratone di Torre Spaccata, ha dichiarato in merito: ”Sono anni che seguo il progetto, non ero presente alla presentazione alla Casa della cultura ma sono contento che finalmente si possa procedere e che soprattutto non comporti abbattimenti di alberi (il progetto passerà al vaglio del dipartimento Valutazioni ambientali del Campidoglio, ndr) perchè il tram passerà al centro del parcheggio attuale e quando passerà sotto gli archi dell’Acquedotto Alessandrino procederà a batteria (sistema ibrido con line aerea e batteria, ndr)”.