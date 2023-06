Wagner Carcione investito e ucciso a Ostia, oggi il funerale: tra pochi mesi sarebbe diventato papà

Stava andando al lavoro a Fiumicino, come faceva ormai da un mese, quando domenica mattina, in un giorno che doveva essere come tanti, è stato investito e ucciso da un’auto. È morto così Wagner Carcione, il 37enne di Ostia che il 4 giugno scorso, all’alba, a bordo del suo scooter è stato travolto da un’Audi, che lo ha preso in pieno senza lasciargli scampo. E ora a distanza di giorni da quel giorno tragico, a Roma, nel quartiere Montesacro, dove vivono i familiari, ci sarà l’ultimo saluto al 37enne, che tra qualche mese sarebbe diventato papà.

L’incidente mortale in cui ha perso la vita Wagner Carcione

Wagner Carcione stava andando al lavoro, a Fiumicino: era uscito di casa, era salito in sella al suo scooter, poi lo schianto con quella vettura. Lui, che era così felice di aver trovato quel posto all’aeroporto dove lavorava da un mese, ha perso la vita. E tutti i sogni e i progetti fatti con la compagna incinta di tre mesi sono stati spezzati via. Il terribile scontro è avvenuto a Ostia Nuova, alle 4 del mattino di una domenica che doveva essere come tante: Wagner era da poco uscito dal garage della sua abitazione quando si è scontrato con l’Audi. L’impatto è avvenuto in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni, a poca distanza da piazza Gasparri. Sulla dinamica dell’incidente dovranno essere gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo VIII Tintoretto a fare chiarezza, ricostruire passo dopo passo quei tragici istanti.

Il conducente dell’auto dai Carabinieri

Dopo poche ore il conducente della vettura, di quell’Audi risultata essere in leasing, si è costituito. Si tratta di un ragazzo di 26 anni che, stando a una primissima ricostruzione, si è fermato a prestare i primi soccorsi, poi all’arrivo della Polizia Locale e del personale sanitario del 118, forse in preda allo spavento, si è allontanato dal luogo della tragedia. Una fuga temporanea perché poi il ragazzo ha deciso di presentarsi in caserma, dai Carabinieri di Ostia, con un legale e di costituirsi. Il giovane è stato denunciato a piede libero per fuga e omicidio stradale, non per omissione di soccorso.

Oggi l’ultimo saluto a Wagner Carcione

Oggi pomeriggio alle 15 a Roma, nella Chiesa San Clemente, nel quartiere Montesacro, si terranno i funerali di Wagner Carcione, il 37enne che aveva iniziato il suo lavoro da poco e che presto sarebbe diventato papà. Tanti sogni e progetti spezzati via in pochi istanti: lo schianto con quell’auto, il suo cuore che smette di battere, nonostante i tentativi disperati. Indietro, purtroppo, non si può tornare e la realtà è difficile da accettare. Di Wagner resta l’entusiasmo, la felicità, la voglia di fare che ricordano i suoi colleghi: “Eri con noi da pochissimo tempo, ma già avevi dimostrato entusiasmo e grande voglia di inserirti, felice del tuo lavoro e del tuo bimbo in arrivo. Vola in alto, ciao Wagner” – ha scritto sui social Monica. Con quel post inondato di commenti e affetto, come un abbraccio virtuale.