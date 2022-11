WindTre Down oggi 30 novembre 2022: problemi sulla rete mobile e fissa, cosa succede

WindTre è in down nella giornata di oggi, mercoledì 30 novembre 2022. Una sospensione di rete con segnalazioni da tutta Italia per problemi. Sia la rete fissa che la rete mobile dell’operatore WindTre, da alcune ore non sembrano rispondere correttamente ai comandi potremmo dire. Parliamo, ovviamente, del noto operatore telefonico e gestore di servizi internet nato negli scorsi anni dalla fusione di Wind e Tre. Ma cerchiamo di capire qual è lo stato della rete oggi, mercoledì 30 novembre per parte di questa compagnia telefonica.

WindTre, il down nella mattinata di oggi 30 novembre 2022

Da alcune ore, soprattutto negli ultimi minuti, sembrerebbe che il servizio di rete sia completamente offline – la rete di servizi dell’operatore WindTre, così come tutto il resto: internet, telefonia fissa e mobile sono totalmente in down, con profondi disagi per i tantissimi utenti sparsi per l’Italia che segnalano malfunzionamenti da ogni dove ormai. Per il momento, pare che anche il centralino 159, stando ad alcune segnalazioni, sembra non funzionare correttamente, oltre alla sua impossibilità di gestire la grande mole di telefonate per il problema ancora in corso. Il messaggio che restituisce è quello che non vorremmo mai sentire in momenti di crisi: “Servizio non disponibile” per ogni chiamata. Pare che le città più colpite dal guasto siano al momento Roma, Perugia e Milano, seguite a ruota anche da Napoli, Torino e Bologna. Per il momento si tratta delle uniche informazioni disponibili, anche spulciando tra i canali ufficiali della nota compagnia telefonica. Non sono arrivate al momento comunicazioni ufficiali in merito da parte dell’operatore. Bisogna solamente aspettare e sperare che il servizio si ripristini il prima possibile senza ulteriori disagi per gli utenti. Ci saranno aggiornamenti in caso si dovesse sbloccare la situazione.