Campoleone, travolge con l’auto un ragazzo sul monopattino e fugge

Paura per un ragazzo di Campoleone che ieri lunedì 8 agosto intorno alle 16:30 è stato coinvolto in un incidente mentre l’uomo che lo ha causato è fuggito.

Speronato e lasciato sul ciglio della strada

A darne notizia è stata una signora, che su Facebook ha parlato della vicenda che ha visto protagonista suo nipote. Secondo quanto riportato dalla donna, il nipote stava viaggiando a bordo di un monopattino elettrico a Campoleone, nel tratto pascolare basso, quando un uomo alla guida di un’auto bianca lo ha improvvisamente travolto.

“Ha visto venire verso di lui una macchina bianca con tettino scuro”, ha raccontato sul social la signora, che afferma anche che il guidatore stesse parlando al telefono in quel momento: “Stava parlando al telefono e vedendo che non manteneva la destra mio nipote si è spostato verso il ciglio della strada, ma nonostante questo la macchina lo ha travolto facendolo cadere”.

L’uomo poi si sarebbe dato alla fuga: “Non si è fermato, lasciandolo lì per terra senza sapere cosa potesse essere successo al ragazzo. Dopo l’urto ha accelerato ed è scappato”, ha detto la donna.

Il ragazzo ha riportato graffi ed escoriazioni

Il ragazzo per fortuna sta bene ma avrebbe riportato graffi ed escoriazioni alle braccia e alle ginocchia. Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente non è coperta da videocamere, quindi sarà difficile rintracciare il pirata. Ma per fortuna tutto è finito per il meglio per il ragazzo, che ha vissuto attimi di vera paura.