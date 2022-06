Domenica di sangue ieri sulle strade del Lazio. Prima il terribile incidente in viale dei Romagnoli, nel X Municipio della Capitale, dove ha perso la vita un centauro di 49 anni, poi l‘ennesimo scontro a Fondi, in provincia di Latina. Anche qui, purtroppo, ad avere la peggio nel devastante scontro con un’auto è stato un motociclista, il 37enne Giuseppe Fusco.

La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Giuseppe Fusco

Il tragico incidente, quello dove ha perso la vita il centauro Giuseppe Fusco, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Via Appia, tra Fondi e Itri, in provincia di Latina. Il 37enne si trovava a bordo della sua moto Yamaha vicino la traversa Luigi Pirandello, tra via Ponte Tavolato e via dei Serpenti, nel Comune di Fondi. Ed è qui che si è scontrato con un’auto, una Peugeot: un impatto violento che, purtroppo, gli è stato fatale.

Ferita gravemente e trasferita in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina la compagna, che si trovava a bordo della moto con lui. Illeso, invece, ma sotto choc il conducente della vettura. Ora spetterà alla polizia municipale di Fondi fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

I messaggi sui social

E mentre i caschi bianchi stanno cercando di fare chiarezza, sui social si contano decine e decine di messaggi rivolti a Giuseppe Fusco. Tra incredulità e rabbia, c’è chi lo ricorda come un ragazzo educato, gentile, amato e benvoluto da tutti. Un ragazzo molto conosciuto a Fondi, dove la comunità ora è in lutto e si è stretta attorno alla famiglia della vittima e sta facendo il tifo per la compagna del 37enne, che è ancora in ospedale a Latina.