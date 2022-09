Fa razzia all’ipermercato e nasconde la refurtiva nel passeggino del figlio: ‘beccato’ 39enne

Utilizzava in passeggino per riporre la refurtiva che portava in auto per poi tornare con in passeggino e continuare a rubare nel Centro commerciale di Formia, Panorama.

Intervengono i carabinieri

Quell’andirivieni non è passato inosservato ed è scattato l’allarme alla Compagnia dei Carabinieri che non si sono fatti attendere.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno fermato il 39enne della Provincia di Caserta che faceva avanti e indietro con la refurtiva nel passeggino e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

La perquisizione

In auto gli uomini dell’Arma hanno trovato nel passeggino merce di vario genere tra alimentari, cosmetici ed articoli per la scuola.

In auto, un’auto di lusso, i Carabinieri hanno trovato altra merce rubata per un valore complessivo di circa 160 euro restituita al direttore del supermercato Panorma. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.