Halloween a Fondi, due giorni di Street food e intrattenimento

Il Fondi street food torna per la festa di Halloween. Due giorni di eventi con una sfilata di deliziose specialità autunnali, ma anche artisti che intratterranno il pubblico che interverrà per l’occasione. L’appuntamento è per domenica 30, dalle 18 alle 2 e lunedì 31, in Piazza Duomo e Piazza Matteotti, per l’intera giornata con cibo da strada, specialità autunnali, musica e divertimento fino a notte fonda.

Si annuncia una quarta edizione piena di novità che prevede proposte culinarie, musicali e di intrattenimento per ogni fascia di età.

Altra innovazione della Halloween Edition è la collaborazione con la Futsal Basic Academy che darà vita, in Piazza Unità d’Italia, ad un piccolo grande evento sportivo dedicato ai bambini dai 2 ai 10 anni. L’evento, che tra l’entusiasmo dei giovani e delle famiglie, ormai da quattro edizioni coinvolte moltissime attività e decine di artisti, si propone di attrarre giovani e visitatori dai comuni limitrofi e di dare un’iniezione di vita e movimento in tutto il centro storico.

La soddisfazione degli organizzatori e del Sindaco

“Un grande ringraziamento va ai numerosi pub e ristoranti aderenti – commenta Antonio Simonelli, presidente dell’Associazione organizzatrice ‘Utopia’ – perché dietro a questa due giorni c’è davvero un enorme lavoro ed è anche grazie alla collaborazione e al supporto reciproco di tutti gli attori se è possibile far girare alla perfezione una macchina organizzativa complessissima. Un altro sentito ringraziamento va al Comune di Fondi che da quasi un anno supporta la manifestazione e a tutti gli artisti, le scuole di ballo e ai giovani collaboratori della nostra associazione”.

“Prosegue il percorso di valorizzazione del cuore della nostra città – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e il delegato al centro storico Cristian Peppe – il successo riscosso dalla pedonalizzazione sperimentale di Piazza Duomo e dalle varie edizioni dello street food ci suggeriscono di continuare a percorrere la strada intrapresa per far vivere, anche con eventi giovanili e innovativi, sempre più i nostri vicoli, le piazze e la parte più antica e preziosa della nostra città. Un’atmosfera di festa che tanto bene fa all’umore e all’economia”.

Entusiasmo tra gli assessori coinvolti

Plaudono all’iniziativa, per i riscontri positivi ognuno nel proprio settore di competenza, anche gli assessori alle Attività Produttive Stefania Stravato e al Turismo Vincenzo Carnevale che hanno collaborato all’organizzazione amministrativa dell’evento.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Utopia” con il patrocinio del Comune di Fondi e la collaborazione di Confcommercio Lazio Sud, Croce Rossa Italiana, Comitato di Fondi, Falchi di Pronto Intervento e Consorzio Fondi Più. Media partner dell’evento Radio Show Italia 103.5.

PROGRAMMA STREET FOOD HALLOWEEN EDITION

DOMENICA 30

Piazza Duomo

19:00 – DaDà live music band

21:00 – Fritto Funk’ vinyl dj set

23:00 – Live dj set by Lil & Fiesta

Piazza Matteotti

18:00 – Esibizione della scuola di ballo Top Dance Fondi

19:30 – Vinyl set by Lorenzo Brady

21:30 – After Dark live band music

23:30 – Live dj set by Fabio Guglietta

LUNEDI’ 31

Piazza Duomo

13:30 – Uè Man, tributo a Pino Daniele

15:30 – Artisti di strada e spettacolo dei burattini

18:00 – Mama’S bag band

21:45 – 50 Special live band

23:30 – Ermendada live band

Piazza Matteotti

12:00 – SO 70’s disco live band

13:30 – Vinyl set by Lorenzo Brady

16:00 – Esibizione danza classica e moderna delle allieve della Joydance

18:30 – Esibizione aerea della scuola di danza Fondi Ballet

20:30 – La tribù di Jovanotti live band

22:00 – In pieno Rock&Roll Luciano Ligabue Tribute band

Piazza Unità d’Italia

10:30 – Street Futsal Basic Academy (mini campetto 3vs3 per 6-10 anni), attività psicomotorie, percorsi e giochi (2/4 anni), foto e palloncini omaggio. Con la partecipazione della Società internazionale Compassion Italia a sostegno di un progetto sulla disabilità