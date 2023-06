La compagna del papà ‘cacciata’ dall’altare alla Comunione del figlio: ‘Lei non può fare la foto’

[adrotate group="9"]

Dopo la cerimonia religiosa della Prima Comunione la nuova compagna del papà non ha potuto fare la fotografia. La vicenda si è verificata nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, sede parrocchiale di Vallemarina, nel Comune di Monte San Biagio, e non ha mancato di fare eco non solo sul territorio pontino. Si trattava della cerimonia delle Comunioni, una tappa importante per i ragazzi, un giorno di festa che, purtroppo, almeno in un caso ha avuto un epilogo triste.

Il parroco ha fatto capire alla donna che non poteva apparire in foto

Era terminata la cerimonia ed era il momento delle foto. A turno le famiglie hanno fatto capolino sull’altare per fare la foto con i propri ragazzi. Tutto bene finché a salire sull’altare non è stato un papà in compagnia della sua nuova compagna. In questo caso il parroco, che probabilmente conosce la vicenda di questa famiglia, ha fatto capire chiaramente alla donna che non poteva essere fotografia, non essendo la mamma del ragazzo. Siccome quest’ultima era assente, solo il padre ha potuto essere fotografato insieme al figlio.

La reazione della comunità

Ovviamente i presenti non sono rimasti indifferenti di fronte a quanto accaduto e meno che mai il papà del ragazzino in questione che, seppure ha mantenuto un certo contegno data la situazione, in un momento successivo ha deciso di informare il vescovo di Gaeta. La notizia ha viaggiato velocemente sui social e i commenti che si sono susseguiti sono stati numerosi. Tra quanti si interrogavano sull’identità delle persone coinvolte, ma anche frasi di indignazione e qualcuno che ha sottolineato: “Fantastico il nostro comune è sul giornale per due giorni di seguito”. E sì perché è di ieri la notizia di una lite intercorsa tra una dirigente scolastica e una docente finita con il ricovero di quest’ultima.