Lite tra docente e dirigente scolastica: insegnante finisce in ospedale

Un confronto acceso tra la dirigente scolastica e una docente è finito con il ricovero di quest’ultima in ospedale a causa di un malore che potrebbe essere scaturito proprio dalla discussione tra le due. È successo in un istituto comprensivo di Monte San Biagio dopo che l’insegnante e la presidente avevano avuto uno scambio di battute molto sostenute davanti agli altri docenti e al personale scolastico. Un’accesa discussione iniziata davanti agli altri, poco dopo le 12 di ieri, ma che poi sarebbe proseguita in privato, tra le due donne. Scambio di vedute in merito al quale non si conoscono dettagli, ma che ha provocato il malore e la necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso del vicino ospedale per l’insegnante.

La dirigente avrebbe negato ad altri di partecipare al confronto

Nonostante il tentativo dell’insegnante di far partecipare all’incontro i rappresentanti sindacali o almeno una collega, la dirigente sembra si sia opposta e abbia richiesto un confronto diretto solo tra loro due. L’unica cosa certa è che al termine dello scambio di battute, avvenute all’interno di una stanza diversa dalla dirigenza, la docente ha avuto un malore per il quale è stato necessario, da parte dei presenti, dare l’allarme al 118.

La docente ha necessitato dell’intervento dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale

I sanitari sono accorsi e hanno trasportato la donna all’ospedale ‘Fiorini’ di Terracina, dove è stata sottoposta alle cure del caso, a causa di un forte stato di agitazione e palpitazioni. Una condizione per la quale i medici hanno ritenuto di trattenere la donna in osservazione per circa sei ore, prima di dimetterla e consentirle di tornare a casa. Restano i dubbi sulla natura del malessere dell’insegnante e sull’origine di una discussione tanto accesa che pare sia scaturita nell’ambito delle operazioni di scrutinio che si stavano svolgendo presso l’istituto scolastico.