Stalker di Formia perseguita la ex: scatta il divieto di avvicinamento

Perseguitava l’ex compagna tanto che la donna stanca di essere vessata ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine ed è stata collocata presso una struttura protetta antiviolenza lontana dagli atti persecutori dell’ex. Ma ieri lo stalker 28enne è stato raggiunto dai Carabinieri di Formia che che hanno proceduto a notificargli la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna su disposizione dell’autorità giudiziaria di Cassino.

I controlli dei Carabinieri e la lotta ai reati di genere

Proseguono, infatti, con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità giudiziaria di Cassino è stata disposta e notificata la misura restrittiva a carico del 28enne di Formia.

I militari, poi, hanno anche proceduto a dare seguito a un’altra disposizione della magistratura. Nello specifico sono stati gli uomini della Stazione di Scauri di Minturno a trarre in arresto in ottemperanza a provvedimento della competente A.G. un 40 enne di Minturno, per aver violato in diverse circostanze le prescrizioni impostegli nel periodo di detenzione domiciliare.

I controlli da parte degli uomini delle forze dell’ordine sul territorio continueranno costanti anche in questo periodo di festività per prevenire e reprimere comportamenti illeciti. Le attività dei militari, nei periodi festivi, vengono anzi ulteriormente intensificati proprio per garantire ai cittadini di trascorrere il periodo di vacanze in serenità.