Roma, molestata di notte a Termini la Vigilia di Natale: paura per una ragazza, beccato il maniaco

L’ha seguita dopodiché ha iniziato a palpeggiarla. Succede alla stazione Termini di Roma dove una ragazza italiana è stata molestata da uno straniero che poi ha provato a far perdere le proprie tracce. Ma proprio grazie alla testimonianza della vittima fornita ai Carabinieri l’uomo è stato rintracciato e denunciato. Ma andiamo con ordine.

Le molestie alla Stazione Termini

Il tutto è successo nella notte tra il 23 dicembre e il giorno della Vigilia di Natale, ovvero tra venerdì e sabato scorsi. La donna stava camminando lungo Piazza dei Cinquecento quando all’improvviso è stata raggiunta dall’uomo – che evidentemente l’aveva adocchiata poco prima – e palpeggiata. Fortunatamente la ragazza è riuscita fuggire riuscendo a chiedere aiuto. Il maniaco-aggressore invece si è rapidamente allontanato nel tentativo di farla franca.

Denunciato per violenza sessuale 33enne somalo

Ma la fuga dell’uomo non è durata molto. L’uomo infatti, un 33enne di nazionalità straniera (della Somalia, ndr), è stato rintracciato dai Carabinieri e, anche grazie alla testimonianza fornita dalla ragazza, è stato denunciato. Ora dovrà rispondere di violenza sessuale.

Violenza sessuale a Roma, i casi recenti

Negli ultimi tempi sono stati diversi i casi di violenza sessuale fatti registrare nella Capitale. A novembre è stato arrestato il cosiddetto maniaco dei bus che aveva messo nel mirino giovani studentesse. Lo stesso mese era stata individuata una baby gang i cui componenti, tutti minorenni, si sarebbero resi protagonisti di un ricatto, la minaccia di uccidere il cane di un loro coetaneo, il pestaggio di uomo nella provincia del Comune metropolitano romano e una violenza sessuale, con una minorenne palpeggiata da più ragazzini davanti il McDonald’s di piazza Sturzo. A settembre invece una 26enne era stata aggredita in strada, proprio come successo a Termini nelle scorse ore: il maniaco anche in quell’occasione aveva avvicinato la ragazza, l’aveva afferrata da dietro per poi iniziare a palpeggiarla e a toccarle il sedere.

