Roma, studentesse molestate all’Università: a processo il Professore, l’accusa è di violenza sessuale

Sarebbero state molestate dal Professore di Ginecologia e Ostetricia della Sapienza che ora è finito a processo. Ieri, in Tribunale, le due studentesse coinvolte hanno raccontato dinanzi al Giudice la loro versione dei fatti. Nel mirino dell’accusa c’è il Docente, sulla sessantina, oggi in pensione, accusato di violenza sessuale.

Studentesse palpeggiate all’Università La Sapienza

I fatti risalgono a quattro anni fa. In uno degli episodi sui quali la Giustizia è chiamata a far luce una delle due ragazze si sarebbe rivolta al Professore per chiedere spiegazioni circa un esame sostenuto; lui però, sempre secondo la versione fornita dalla studentessa, l’avrebbe invitata a cambiare aula e, all’improvviso, l’avrebbe palpeggiata. A quel punto la ragazza, sotto choc, sarebbe finita in una spirale d’ansia, anche se inizialmente non avrebbe parlato con nessuno dell’accaduto.

Un secondo caso

Fino a quando non si batte in una collega che avrebbe subito lo stesso “trattamento”. Durante un tirocinio il Prof si sarebbe avvicinato a lei e, con una scusa, anche in questo caso l’avrebbe palpeggiata. “L’ho spinto via, ero pietrificata“, ha dichiarato la ragazza nel ripercorrere l’episodio.

“Perché non posso?”

Entrambe le giovani studentesse hanno avuto ripercussioni psicologiche a seguito dei fatti contestati e non volevano più frequentare i corsi accademici. In un caso inoltre, una delle ragazze si sarebbe sentita dire in risposta dal Docente con la mano “lunga” ‘perché non posso?’.

Il processo

La vicenda è stata raccontata stamani da Il Messaggero. A processo è finita anche una dipendente dell’Università accusata di favoreggiamento poiché avrebbe mentito all’autorità giudiziaria, si legge, per proteggere il Professore.