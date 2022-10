Terracina, terribile scontro frontale sulla Frosinone-Mare: morto un 51enne, ferito il figlio 11enne

Tragico incidente ieri sera sulla Frosinone mare, dove un 51enne è morto a causa di un incidente stradale. Lo scontro si è verificato tra due auto, una Fiat Panda e una Fiat 500. Uno schianto terribile che non ha dato scampo al conducente della Panda che viaggiava in auto insieme al figlio di 11 anni. Mentre sull’altra vettura c’era solo il conducente. Lo spettacolo che si è prospettato davanti agli occhi dei soccorritori è stato raccapricciante: pezzi di lamiera sparsi lungo l’asfalto e le due auto coinvolte a decine di metri di distanza una dall’altra.

Uno schianto che non ha dato scampo al 51enne

Dai primi rilievi si sarebbe trattato di un incidente spaventoso che non ha dato scampo al 51enne imprenditore a bordo della Panda, Domenico Maura, originario di Ceccano ma residente a Terracina. Il ragazzino e il conducente della 500, un giovane di Cave, in provincia di Roma, invece, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono accorsi anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri chiamati, tra le altre cose a ricostruire la dinamica del sinistro.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per il 51enne non c’era già più nulla da fare, sembra che sia morto sul colpo, nel momento dell’impatto. Ai vigili del fuoco è spettato il non facile compito di liberare dalle lamiere il corpo dell’imprenditore. Mentre gli uomini dell’Arma hanno svolto tutti i rilievi necessari per stabilire la dinamica dell’incidente.