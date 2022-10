Muore in un incidente, ma “Abdalla vive”: gli amici ricoprono i muri della stazione di Ostia Centro con il suo nome

Gli amici di Moustafà Abdalla Mohamed Abdalla Mansoli, il 20enne egiziano morto in un tragico incidente stradale che si è verificato martedì 18 ottobre scorso in via Amico Aspertini, hanno scritto varie frasi sulla facciata della stazione di Ostia Centro, in ricordo del giovane scomparso prematuramente: “Abdalla vive”, “Sempre con te”, ma anche cuori e la bandiera egiziana. Forse voleva essere un gesto di affetto e amicizia verso il 20enne scomparso.

Abdalla vittima di una tragica fatalità

Una tragica fatalità quella nella quale ha perso la vita il 20enne che si trovava a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un albero.

Abdalla è cresciuto, con la sua famiglia, a Roma ed era benvoluto da tutti. Gli amici lo hanno ricordato come un ragazzo solare. Il giovane è stato capace di creare legami importanti. Già nell’immediatezza del fatto, quando la notizia si è diffusa, si è scatenato un tam tam sui social per ricordare quel ragazzo scanzonato capace di portare allegria ovunque andasse. (foto di Giuseppe Gennaro Torregrossa)