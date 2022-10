Scontro tra auto e trattore: morto l’imprenditore Enzo Sebastianelli

Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi 20 ottobre a Genazzano. Ad avere la peggio Enzo Sebastianelli, noto imprenditore locale, che sarebbe morto sul colpo a seguito dello scontro.

Incidente a Genazzano, scontro tra auto e trattore

Secondo una prima ricostruzione un trattore e un’automobile si sarebbero scontrate in via Valmontone nell’area di Colle Santa Maria. Le dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire. Il conducente dell’automobile è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Roma. Per lui è stato necessario l’atterraggio dell’elisoccorso.

Morto l’imprenditore Enzo Sebastianelli

Enzo Sebastianelli, alla guida del trattore, sarebbe morto sul colpo a causa del violento impatto. Il 70enne era un noto imprenditore locale, proprietario dell’agriturismo Grotta Biscia in via Valmontone, vicino al luogo dell’incidente, in aperta campagna.

La strada è rimasta chiusa al transito per oltre tre ore per consentire le operazioni di soccorso. Sul luogo i sanitari del 118, l’eliambulanza e i Carabinieri per i rilievi del caso.