Tragedia a Sabaudia, morso da un ragno: muore 58enne

[adrotate group="9"]

Un uomo potrebbe essere morto a causa del morso di un ragno. Un 58enne commerciante greco che si trovava a Sabaudia per un viaggio di lavoro, quando ha avuto un malore che si è trasformato in tragedia. L’allarme è scattato nella notte di ieri, quando l’uomo è stato trovato privo di sensi nella sua camera d’albergo sul litorale di Sabaudia. I sanitari del 118 sono accorsi tempestivamente nell’albergo per cercare di salvare la vita al 58enne e hanno fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità, ricorrendo anche all’uso del defibrillatore, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il turista è deceduto.

I carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire l’accaduto

Sul caso stanno indagando anche i carabinieri della locale stazione. Indagini utili a ricostruire le ultime ore di vita del commerciante greco e cercare di capire cosa sia successo, quale sia stata la causa della morte dell’uomo. Sono stati i colleghi del 58enne a raccontare agli investigatori che il giorno precedente al malessere, tutti insieme erano andati a un incontro di lavoro in campagna e che, proprio in quel frangente, il loro amico aveva lamentato un fastidioso prurito e poi anche uno stato di malessere generale che aveva ritenuto di collegare al morso di un ragno, proco prima.

Gli investigatori ritengono che il 58enne possa aver avuto uno choc anafilattico

La prima ipotesi che si sta facendo spazio è che il turista possa aver avuto, al suo ritorno in hotel, uno choc anafilattico proprio a seguito di quel morso. Non è escluso, però, che la Procura di Latina apra un fascicolo di indagine sul caso e che venga anche incaricato un medico legale a svolgere esame autoptico sulla salma dello sfortunato commerciante greco che a Sabaudia si trovava solo per lavoro e che invece vi ha trovato la morte.