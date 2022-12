Assegno unico a dicembre 2022: quando arriva il pagamento, il calendario Inps con le date

Quando viene pagato l’assegno unico a dicembre? E’ questa una delle domande più ricercate in queste ore dai cittadini considerando l’approssimarsi della metà del mese, quando, di solito, viene erogato da parte dell’INPS l’ex assegno familiare. Ma cosa sta succedendo per la mensilità di dicembre? E soprattutto quando arriverà l’accredito per le famiglie?

Date pagamento assegno unico dicembre 2022

Secondo le informazioni attualmente disponibili i pagamenti di questo mese dovrebbero iniziare ad arrivare a partire dal 15 dicembre, ovvero dalla giornata di giovedì. Parliamo delle famiglie che hanno presentato domanda nei mesi di gennaio e febbraio 2022 mentre per chi ha presentato la richiesta da marzo in poi l’erogazione avverrà a partire dalla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ritardi nell’assegno unico di dicembre? Cosa sappiamo

Se al momento non risultano ritardi nella gestione delle pratiche alcuni utenti segnalano tuttavia la mancata ricezione del messaggio di avviso di disposizione del pagamento da parte dell’INPS. La comunicazione infatti che molte famiglie ricevono tramite l’App IO ogni mese ancora non è arrivata. Solitamente il messaggio arriva tra il giorno 8 e il giorno 10 del mese ma essendoci stata a dicembre la giornata di Festa dell’Immacolata, i tempi potrebbero essersi dilatati. Ad ogni modo seguiremo la situazione per tenervi aggiornati.

I precedenti

A settembre del resto si era verificata una situazione analoga. Molte persone avevano ricevuto la comunicazione di disposizione di pagamento ad esempio il 14 del mese anziché nei giorni antecedenti come di solito avviene. Di conseguenza anche il pagamento dell’assegno unico, invece di arrivare tra il 15 e il 16 settembre, per alcune domande era stato posticipato a partire dal 20. A dicembre accadrà la stessa cosa? Staremo a vedere.

