Assegno unico 2023: a chi spetta e come fare domanda

Assegno unico 2023. L’anno volge al termine, siamo alle sue battute finali, mancano ormai poche settimane e si sa, con le vacanze di Natale per mezzo, il tempo vola. Un anno, lo ricordiamo, sancito anche dal debutto dell’assegno unico figli a carico, ossia la prestazione INPS che, dal 1° marzo 2022, sostituisce l’assegno familiare e la detrazione fiscale per i figli a carino fino a 21 anni di età. C’è anche una differenza sostanziale nell’erogazione del sussidio: a differenza del precedente assegno familiare, l’assegno unico viene pagato (mensilmente) direttamente dall’INPS (non, quindi, in busta paga) per le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo. Certo, il riconoscimento non è automatico, perché bisogna presentare domanda all’INPS con un occhio di riguardo per alcune regole:

per quanto riguarda la domanda presentata a gennaio e febbraio, l’assegno unico è iniziato a decorrere dal mese di marzo

se la domanda è stata presentata oltre febbraio ma entro il 30 giugno, l’assegno, comunque, è cominciato a decorre dal mese di marzo (saranno inclusi, dunque, anche gli arretrati)

se, invece, la domanda è stata presentata dopo il 30 giugno, la prestazione è dal mese successivo alla presentazione della domanda (gli arretrati vengono, in questo caso, persi).

Assegno Unico, pagamenti degli arretrati a novembre 2022: quando arrivano, le date dell’Inps

A chi spetta l’assegno unico?

L’assegno unico a chi spetta? Non si finisce mai di fare chiarezza sul punto in questione, e quindi ripetiamolo:

per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, parte dal settimo mese di gravidanza

e, per i nuovi nati, parte dal settimo mese di gravidanza per ciascuno dei figli maggiorenni a proprio carico , fino al compimento dei 21 anni, con la condizione che in capo al figlio stesso sia verificata una delle seguenti condizioni: che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea che il soggetto svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego che svolga il servizio civile universale

, fino al compimento dei che in capo al figlio stesso sia verificata una delle seguenti condizioni: per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età in questo caso.

Da precisare, infine, sulla questione che per ”figlio a carico” si intendono tutti quelli facente parte del nucleo familiare come indicato nell’ISEE.