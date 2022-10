Assegno unico a novembre 2022: quando arriva il pagamento, il calendario con le date

Assegno unico di novembre, in tanti sono in attesa di conoscere la data in cui verrà corrisposto. Un sostegno economico alle famiglie che viene erogato per ciascun figlio a carico entro i 21 anni di età, mentre viene corrisposto per tutta la vita ai figli con disabilità. Anche in questa occasione la somma non verrà versata in un’unica data, ma sono diverse le date utili per vedersi accreditato l’importo relativo all’assegno unico. Andiamo a vedere quali sono…

Quando verrà versato l’assegno unico

Per quanti hanno fatto domanda tra gennaio e febbraio 2022 il versamento è previsto dal 15 novembre prossimo, mentre per tutti gli altri dal 28 novembre. Ancora diversi giorni di attesa per coloro che sono in attesa di ricevere le somme. Ma è tutto diverso per quanti hanno fatto domanda dal 1 marzo scorso per i quali il pagamento avverrà alla fine del mese successivo. Resta inteso che chi ha presentato domanda entro giugno 2022 riceverà anche le somme precedenti e cioè a partire da marzo 2022.

L’assegno unico è un sostegno alle famiglie che viene corrisposto in base all’Isee ed è in base a quest’ultimo che viene calcolato l’importo dell’assegno. La regola vuole che si tratti di somme variabili. Precisamente di un importo che varia a seconda che si abbia un Isee fino a 15mila euro, nel qual caso l’assegno è pari a 175 euro; se invece l’Isee è pari o superiore ai 40mila euro allora la somma per ciascun figlio è di 50 euro.