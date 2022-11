Assegno Unico, pagamenti degli arretrati a novembre 2022: quando arrivano, le date dell’Inps

Assegno unico, quando viene pagato a novembre 2022? E’ questa una delle domande più ricercate dagli utenti in queste ore in merito alla prossima data di erogazione da parte dell’INPS. Inoltre sono molte le famiglie che aspettano di ricevere anche gli arretrati. Vediamo dunque quali sono le ultime notizie in merito.

Le date per il pagamento degli arretrati dell’assegno unico da parte dell’INPS

La prima data utile in tal senso è quella di domani, martedì 8 novembre 2022. In questo caso a ricevere l’accredito degli arretrati saranno coloro che non percepiscono il reddito di cittadinanza e coloro che hanno presentato domanda prima di marzo. Dopodiché entro fine mese toccherà a chi ha presentato la richiesta in seguito a tale scadenza ed entro il mese di ottobre. Le altre date utili saranno pertanto il 13 novembre e il 15 (ai percettori del Reddito di Cittadinanza) ma è opportuno sottolineare che si tratta di riferimenti temporali indicativi in quanto dipendono da persona a persona in base alle singole istruttorie presentata all’INPS. Per verificare è possibile recarsi nell’area riservata dell’Istituto e controllare la propria posizione.

L’assegno unico di novembre

Per quanto riguarda invece la normale erogazione dell’assegno unico del mese di novembre – discorso arretrati escluso quindi – nelle prossime ore dovrebbe arrivare la comunicazione da parte dell’INPS (di solito arrivano dopo il giorno 8 del mese) agli utenti circa la data effettiva dell’accredito.

