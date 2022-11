Assegno unico a novembre 2022: ecco quando arrivano i pagamenti, il calendario con le date

In molti in questi giorni si staranno chiedendo quando verrà corrisposto l’Assegno unico di novembre 2022. L’Inps non ha comunicato di preciso quando verranno effettuati e pagamenti. L’idea è che possano essere corrisposti tra la seconda e la terza settimana del mese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quando è previsto il pagamento dell’Assegno unico.

Quando verrà corrisposto l’Assegno unico?

Se la domanda è stata presentata prima di marzo, allora l’Assegno unico dovrebbe arrivare a partire dal 17 novembre. Per coloro, invece, che hanno fatto domanda da marzo in poi, allora l’accredito dovrebbe avvenire entro la fine del mese di novembre. L’Assegno unico, nella situazione attuale, ricopre un’importanza notevole per un gran numero di famiglie italiane, circa 4 milioni che possono fare affidamento su un introito annuo di circa 1.500/2.000 euro.

Gli stranieri ne hanno diritto?

Esiste poi gli stranieri che oltre ad avere il permesso di soggiorno di lungo periodo devono essere muniti di altri titoli per poter accedere all’assegno unico. Gli stranieri acquisiscono il diritto all’Assegno unico se titolari di un contratto di lavoro subordinato o stagionale della durata di almeno 6 mesi, devono avere il permesso per assistenza minori, la protezione speciale se in caso di rientro nel Paese di origine sarebbero a rischio persecuzioni o torture e poi esistono casi speciali per coloro nei cui confronti sono stati accertati casi di violenza o sfruttamento. Sono esclusi invece coloro che sono in attesa di occupazione, hanno un tirocinio di formazione professionale, sono studenti.