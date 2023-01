Assegno unico gennaio 2023: quando arriva il pagamento, il calendario Inps con le date

Quando viene pagato l’assegno unico a gennaio 2023? Come ogni mese è questa la domanda che molti cittadini si fanno considerando che le mensilità non vengono erogate mai lo stesso giorno. Terminate le festività dunque – che potrebbero aver provocato qualche ritardo nella gestione delle pratiche (un po’ come accaduto a dicembre) – vediamo quando l’assegno unico e universale potrebbe essere accreditato alle famiglie.

Quando viene pagato l’Assegno Unico universale a gennaio 2023

Solitamente, lo ricordiamo, l’assegno unico, che ha riunito dall’anno scorso ed assorbito in un unico importo una serie di provvedimenti a sostegno del reddito (su tutti gli assegni familiari), viene pagato dall’INPS attorno alla metà del mese corrente. A dicembre però tale scadenza è stata superata di qualche giorno considerando che a molti l’accredito è arrivato il giorno 20. Ma cosa accadrà a gennaio 2023? Al momento si profila una situazione analoga considerando che i pagamenti dovrebbero partire proprio dal 15 in poi. Ad oggi, mentre scriviamo e salvo novità che verranno in caso prontamente comunicate, non è da escludere che alcune famiglie riceveranno l’assegno unico tra quella data e il 20 del mese.

Ritardi nell’assegno unico di gennaio? Cosa sappiamo

Trovandoci soltanto al 9 gennaio è prematuro parlare di ritardi nel pagamento dell’assegno unico e universale in questa prima ‘tranche’ dell’anno. In tal senso nelle prossime ore molti utenti potrebbero ricevere la comunicazione tramite l’App IO (per chi utilizza tale sistema) della disposizione di pagamento con la relativa data per l’accredito. Il messaggio da parte dell’INPS solitamente viene inviato agli utenti tra il giorno 8 e il giorno 10 del mese e sono in molti al momento ancora a non averlo ricevuto. Ma, come detto, potrebbe essere soltanto questione di ore.

