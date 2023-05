Aumenti in busta paga, fino a 100 euro in più: ecco a chi spetta

Aumenti in busta paga. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nel corso che ha previsto un incremento sugli stipendi dagli 80 ai 100 euro mensili. A darne notizia è stato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini in un Tweet. Una novità di rilievo per gli italiani che potranno contare su un intervento sul cuneo fiscale che prevede i cambiamenti anche in busta paga.

Il tweet di Matteo Salvini che annuncia l’aumento dei salari

Il messaggio di Matteo Salvini: ‘Dalla sinistra e dai sindacati del NO le solite polemiche e i soliti cortei (con fantocci, insulti e bandiere bruciate), dalla Lega e dal centrodestra al governo taglio di tasse e aumento degli stipendi per milioni di lavoratrici e lavoratori’. Si tratta di un intervento possibile grazie al Decreto Lavoro, provvedimento che intende perseguire misure per favorire lavoratori e aziende e che comprende, tra i provvedimenti sicuramente più attesi, l’aumento degli stipendi, attraverso il taglio del cuneo fiscale.

Uno strumento che vuole dare supporto alle famiglie provate dall’inflazione: a chi spetta

Non si tratta di una misura casuale, ma di uno strumento pianificato al fine di aumentare il potere di acquisto delle famiglie, messe in difficoltà negli ultimi mesi dall’inflazione. Dell’aumento in busta paga dovrebbero beneficiare i soggetti con uno reddito annuale lordo non superiore ai 35mila euro e il beneficio dovrebbe ammontare a un massimo di 100 euro che verrà erogato dal mese di luglio a quello di novembre 2023. La verità è che ancora non è dato sapere con certezza a quanto ammonterà l’incremento degli stipendi, seppure appare certo che si tratterà di una misura solo temporanea. Per quanto i vertici di Governo siano intenzionati a prorogarla fino a dicembre compreso, così da arrivare poi alla nuova legge contabile, la Legge di Bilancio 2024 nella quale si intende intervenire in modo struttura e definitivo a favore dei lavoratori.