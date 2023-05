Aumento pensioni a luglio 2023: ecco a chi spetta, tutti gli importi

È stata l’ultima legge di Bilancio ad annunciare l’aumento delle pensioni minime e tanti italiani, dal momento dell’approvazione della disposizione normativa, si chiedono quando questo provvedimento troverà attuazione. Un incremento che, proprio come previsto dal governo Meloni, dovrebbe ad andare a dare respiro contro l’inflazione.

Da quando ci sarà l’aumento delle pensioni minime

Doveva essere effettivo dall’inizio del 2023, ma ci sono stati problemi che hanno rinviato l’attuazione del provvedimento. Difficoltà che, ora, sembra siano state superate e, quindi, da luglio prossimo l’incremento dovrebbe essere effettivo per tutti coloro che percepiscono la pensione minima.

A quanto ammonta l’aumento della pensione minima

Quando si parla di pensione minima ci si riferisce a 563,74 euro e il governo ha come obiettivo quello di portare questa somma almeno a 600 euro per gli over 75. Ma l’obiettivo pare sia ancora più ambizioso: riuscire ad arrivare a mille euro al mese. Chi ha superato la soglia dei 75 anni vedrà un incremento pari a 36,08 euro raggiungendo i 599,82 euro, mentre coloro che sono sotto la soglia dei 75 anni la situazione è diversa. L’aumento previsto, infatti, sarà pari all’1,5 per cento, 8, 50 euro al mese.

A creare problemi perché questo provvedimento trovasse concretizzazione è stata la difficoltà di individuare quali siano i pensionati percettori di pensione minima. Un passaggio obbligato per evitare che chi percepisce somme ben più elevate beneficiassero dell’aumento, al quale invece non hanno diritto.

Quando è previsto l’incremento

Ma a parte gli intoppi, a quanto pare ormai superati, coloro ai quali è stato riconosciuto l’incremento, non solo dovrebbero iniziare a percepirlo da luglio, ma vedranno accreditate anche le somme arretrate, quelle che avrebbero dovuto ricevere a partire da gennaio scorso. Ma non è tutto… I pensionati a partire dal 2024 dovrebbero poter contare su un altro aumento della pensione pari al 2,7 per cento e, in questo caso, si tratterebbe di un incremento rivolto a tutti i pensionati.