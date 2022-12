Bollo auto nel Lazio, niente esenzione per le macchine ibride: cosa cambia nel 2023

Due importantissimi cambiamenti sono stati introdotti dall’articolo 2 della legge regionale n. 7/2022 in materia di pagamento del bollo auto nella Regione Lazio. Stando alle nuove disposizioni in materia, infatti, gli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica regionale sono completamente rivisti, e questo è valido anche per i proprietari di veicoli ad alimentazione ibrida.

Sconti per il bollo auto nel Lazio

Con l’anno nuovo, e precisamente a partire dal 1° gennaio 2023, ecco che il pagamento del bollo auto entro il termine di scadenza darà la possibilità ai contribuenti della Regione Lazio di risparmiare proprio sulla tassa automobilistica. Nel dettaglio, il legislatore ha previsto una riduzione tariffaria a scaglioni progressivi per gli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo un risparmio totale del 10% in base a quanto segue:

per l’anno 2023 è prevista una riduzione del -5% degli importi dovuti nell’anno tributario 2022

per l’anno 2024 si aggiunge una riduzione del -2,5% (-7,5% totale) degli importi dovuti nell’anno tributario 2023

per l’anno 2025 si aggiunge una ulteriore riduzione del -2,5% (-10% totale) degli importi dovuti nell’anno tributario 2024

Stop all’esenzione bollo per auto ibride

Ma le novità non si fermano qui per il prossimo anno venturo. Infatti, sempre a partire dal 1° gennaio 2023, verrà abrogato definitivamente anche il comma 14 dell’articolo 5 della legge regionale 13/2013. Detto in termini più schietti, verrà eliminata l’esenzione triennale del pagamento del bollo auto che era riservata ai veicoli con alimentazione ibrida. Ora, la sospensione di tale privilegio è prevista per tutti i veicoli di nuova immatricolazione; dunque, rimangono valide, invece, per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2022.