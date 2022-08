Bollo Auto 2022: scadenze pagamenti ed esenzioni

Bollo auto 2022, entro quando va pagato? Terminato il periodo straordinario dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19 il meccanismo di pagamento per il bollo è tornato al regime che potremmo definire ordinario. Quali sono dunque le date da mettere in agenda? Chi è esentato dal versamento di questa tassa?

Entro quando pagare il bollo auto 2022

Intanto è opportuno precisare che non esiste una scadenza uguale per tutti. In base infatti ai propri rinnovi la deadline per evitare sanzioni si posiziona in un mese diverso. Ecco una tabella che può essere utile:

SCADENZA 2022 ENTRO QUANDO PAGARE Luglio 31 AGOSTO Agosto 30 SETTEMBRE Settembre 31 OTTOBRE Ottobre 30 NOVEMBRE Novembre 31 DICEMBRE Dicembre 31 GENNAIO 2023

Quando non si deve pagare

Alcune categorie particolari comunque sono esentate dal versamento della tassa. Parliamo delle persone affette da disabilità, i non vedenti e/o sordi, coloro a cui è riconosciuta l’indennità di accompagnamento, disabili con ridotte capacità motorie. Altre particolare circostanze sono l’aver venduto la propria automobile (in caso di scadenza dopo l’atto di cessione), in caso di radiazione del veicolo. Infine si è esentati dal pagamento del bollo chiaramente in caso di furto della macchina.

Quanto devo pagare

Ma quanto si paga per il bollo 2022? Ovviamente, anche in questo caso, la cifra varia in base al tipo di veicolo posseduto. Si può passare da cifre più o meno modeste, intorno ai 150 euro, o anche sopra ai 300 euro.

Calcola il bollo 2022

Sul sito dell’ACI è possibile calcolare l’esatto ammontare della tassa per l’anno in corso, nonché verificare eventuali posizioni pendenti. Dopodiché il sistema, se volete, consente anche di pagarlo direttamente online attraverso il sistema Pago PA. Nell’importo viene già calcolata l’eventuale mora per il ritardo qualora la scadenza sia stata già superata.

Clicca qui per calcolare l’importo del bollo della tua auto