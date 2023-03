Bonus autotrasportatori 2023 fino a 24.000 euro: requisiti e come inviare la domanda

Il bonus autotrasportatori va da un minimo di 4 mila a un massimo di 24mila euro e le domande possono essere presentate dal 15 marzo al 28 aprile 2023. Il contributo è stato previsto per agevolare l’acquisto di mezzi pesanti, purché si tratti di tir ‘green’ ossia: con propulsione a metano, ibrida, a gas naturale liquefatto ed elettrico. È un beneficio che viene rivolto alle aziende di trasporto, a può essere richiesto anche da società purchè abbiano i requisiti richiesti. Ma in cosa consiste questa agevolazione? Chi può presentare domanda?

Un bonus che nasce per dare sostegno alle imprese di autotrasporto

È un bonus che è stato introdotto dal decreto ministeriale numero 461 del 18 novembre del 2021 e nasce per dare un sostegno alla categoria, sempre se l’acquisto sia rivolto a camion ecologici. Il contributo erogato arriva fino a un massimo di 24mila euro ed è possibili che a tale somma si aggiunga anche un ulteriore bonus per la rottamazione di un mezzo pesante, purchè si tratti di un veicolo inquinante.

Quando devono essere presentate le domande e come?

Le domande devono essere presentate dalle 10 di oggi, 15 marzo e fino alle 16 del 28 aprile. Ma può essere richiesto fino al 2026. Sono sei le finestre temporali nelle quali è possibile chiedere il bonus: dal 1 luglio al 16 agosto, dal 15 marzo al 28 aprile, da inizio dicembre al 15 gennaio, dal 26 agosto all’11 ottobre, dal 5 maggio al 20 giugno e dal 12 gennaio al 20 febbraio. Le domande devono essere inviate con posta certificata a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Chi sono i beneficiari del cotnributo

Beneficiari del contributo possono essere: le imprese di trasporto merci per conto terzi situate sul territorio italiano se iscritte al registro elettronico nazionale e all’albo nazionale degli autotrasportatori; le strutture societarie risultanti dall’aggregazione di tali imprese, iscritte al Registro elettronico nazionale. È fondamentale per accedere al beneficio che l’azienda si occupi prioritariamente di autotrasporto di cose. In caso contrario la richiesta non verrà accolta.

Il beneficio spettante ai richiedenti è differente: pari a 4mila euro se si vuole acquistare un veicolo CGN a motore ibrido: 9mila per veicoli diesel – elettrico e a metano CGN inferiori alle 16 tonnellate, 14mila per veicoli elettrici oltre le tre tonnellate, ma entro le 7 tonnellate.