Bonus benzina, domande dal 12 settembre 2022: a chi spetta e come chiedere il rimborso

Da lunedì 12 settembre si potrà fare domanda per il bonus benzina sulla piattaforma dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli.

Le domande sono relative alle spese agevolabili sostenute tra gennaio e marzo 2022 così da ottenere un rimborso parziale con credito di imposta da usare in compensazione a causa dei rincari del carburante a causa della guerra Russia Ucraina.

È stato il decreto Aiuti a introdurre il bonus. I dettagli operativi si trovano, invece, nei decreti del ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e del 29 luglio 2022. La somma stanziata ammonta a 497 milioni di euro.

Come accedere al bonus

Il credito d’imposta relativo al bonus benzina è pari al 28% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022 al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria euro 5 a superiore. La domanda va presentata dal 12 settembre tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Dogane.

Il primo passo è accedere con le credenziali Spid, Cns oppure Cie. Fatta autenticazione si può procedere con l’istanza, unica per ciascuna azienda. È prevista l’autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci.

L’utente seleziona il soggetto per cui intende operare che sia per sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale) o per le aziende di cui è rappresentante legale o incaricato. Non è possibile delegare altri soggetti alla presentazione dell’istanza.

La piattaforma è articolata in due aree distinte: una per l’inserimento istanza, l’altra è riservata dell’utente, da cui si può consultare lo stato della domanda. La piattaforma rimane aperta dal 12 settembre e per i 30 giorni successivi. In questo periodo si può: inserire una domanda, inserire una nuova domanda in sostituzione della precedente solo nel caso in cui non risulti già accettata, inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.

Chi può beneficiare del bonus

Possono beneficiare del bonus benzina le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi con sede o stabile organizzazione in Italia. Il credito d’imposta sarà attribuito fino all’esaurimento delle risorse in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.