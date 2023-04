Bonus fotovoltaico 2023: a chi spetta e come richiederlo

Bonus fotovoltaico 2023. Il periodo non è dei migliori, e questo ormai lo sappiamo bene, avendolo sperimentato in prima persona sulla nostra pelle: l’inflazione continua a galoppare senza remore, in continua crescita, mentre i i prezzi delle bollette dell’energia elettrica e del gas hanno subito rincari importanti, sebbene con una diminuzione nell’ultimo periodo. Di conseguenza, trovare un modo per risparmiare sui costi dell’energia è diventato fondamentale.

Fotovoltaico, nuovo Bonus da 8.500€: come funziona, requisiti e come richiederlo

Bonus fotovoltaico 2023, come avere l’impianto a costo ridotto

Per tale ragione, ecco che tantissimi cittadini stanno scegliendo la strada delle energie rinnovabili, non solo per contribuire in prima persona a creare la cosiddetta ”svolta green” con minori impatti sull’ambiente, ma anche per ottenere un reale risparmio sui costi. Anche l’ultima Legge di Bilancio approvata dal governo, proprio per incentivare questa scelta, ha prorogato una serie di bonus che favoriscono l’efficientamento energetico degli immobili. Di conseguenza, allora, anche per l’anno 2023 si potrà beneficiare di una serie di detrazioni fiscale che possono alleggerire i costi dell’installazione di un impianto fotovoltaico nella propria abitazione. Ecco le principali agevolazioni e a chi sono rivolte.

Reddito energetico 2023: cos’è?

Il primo incentivo che vogliamo menzionarvi nell'ambito dei bonus per l'installazione del fotovoltaico e certamente il cosiddetto "reddito energetico". Per il momento, risulta essere attivo solamente in pochissime regioni, tuttavia permette di installare in modo completamente gratuito, per le famiglie che presentano un evidente disagio economico ed energetico. Per poter accedere a tale agevolazione, nelle regioni dove possibile, è necessario presentare il proprio ISEE, e ovviamente l'energia che si andrà a produrre servirà solo per l'autoconsumo. Quella che verrà prodotta in eccesso, invece, dovrà essere ceduta alla Regione per alimentare il fondo che permetterà in tal modo di poter erogare il beneficio anche per altre famiglie.

Bonus accumulo: come funziona