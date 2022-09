Bonus Infissi e Finestre 2022: novità, requisiti e importi

Il bonus finestre e infissi 2022 permette di usufruire di una detrazione fiscale calcolata sulle spese sostenute per la sostituzione di finestre e infissi della propria abitazione. Vediamo i dettagli.

Leggi anche: Bonus Ristrutturazione 2022: come ottenerlo, requisiti, importi e scadenza

Bonus infisse e finestre: cos’è

Il bonus finestre e infissi è un’agevolazione che permette di ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute per la sostituzione di finestre e infissi. La percentuale di detrazione di cui si può beneficiare dipende dal bonus casa a cui è legata la sostituzione degli infissi.

Con il bonus ristrutturazione è prevista una detrazione fiscale del 50% sul totale delle spese sostenute, per un importo massimo di 96.000 euro. La detrazione viene rateizzata in dieci quote annuali, di pari importo;

Con l’ecobonus c’è invece una detrazione del 50% del totale delle spese, fino ad un massimo di 60.000 euro (in alternativa può essere applicato uno sconto in fattura, oppure la cessione del credito d’imposta);

con il Superbonus, invece, la detrazione fiscale è pari al 110% sulle spese effettuate, da sfruttare in cinque rate annuali di pari importo.

Leggi anche: Bonus terzo figlio: che cos’è, come funziona, importi e requisiti

Spese e detrazioni

La detrazione spetta per le seguenti tipologie di spese: