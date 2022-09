Bonus Ascensori 2022: come funziona, requisiti e importi

Bonus Ascensori 2022. Un’agevolazione ed un incentivo fiscale che prevede la possibilità di beneficiare di una detrazione Irpef pari al 75% delle spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la costruzione di ascensori o montacarichi. Interessante no? Vediamo insieme qualche dettaglio in più!

Bonus ascensori 2022: di cosa si tratta

Si chiama bonus ascensori 2022 e consiste, in sostanza, in un’agevolazione che ha l’obiettivo di stimolare l’abbattimento delle barriere architettoniche e consentire una maggiore mobilità, soprattutto nei condomini.

L’incentivo, nel dettaglio, è riconosciuto per gli interventi che hanno ad oggetto la costruzione di impianti di sollevamento, e prevede, come anticipato, la possibilità di usufruire di una detrazione Irpef pari al 75% delle spese sostenute.

Leggi anche: Bonus terzo figlio: che cos’è, come funziona, importi e requisiti

Il dettaglio e il tetto di spesa massimo

Il rimborso delle spese sostenute, avviene attraverso cinque quote annuali di uguale importo, e sono previsti sia lo sconto in fattura, sia la cessione del credito pari alla detrazione spettante. Ecco, ora, i tetti di spesa massimi coperti dal bonus in questione:

50.000 euro per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, oppure per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, purché che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi;

per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, oppure per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, purché che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi; 40.000 euro che vengono moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

che vengono moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

A chi spetta il bonus

A questo punto, come fare? Dunque, per poter beneficiare della detrazione è necessario che il condominio sia necessariamente già esistente e che la cabina dell’ascensore – o del montacarichi – rispetti i seguenti standard prestabiliti:

Almeno 1 metro e 20 centimetri di profondità e 80 centimetri di larghezza, con la porta con una luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto; Davanti alla cabina ci deve essere almeno 1 metro e 40 di spazio libero e agevole; Per le porte, queste devono restare aperte almeno 8 secondi e chiudersi in minimo 4 secondi; Una volta giunti al piano interessato, poi, le porte devono sempre essere chiuse se l’ascensore è fermo.

Se l’ascensore esiste già e deve essere sostituito, invece, il beneficio è ammesso esclusivamente per le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali.