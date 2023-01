Bonus auto e moto 2023: a chi spetta, requisiti e come richiederlo dal 10 gennaio

Bonus moto e auto 2023. Aperte a partire da domani, martedì 10 gennaio, le prenotazioni per usufruire dell’ecobonus per auto e moto non inquinanti. I concessionari potranno registrare le richieste a partire dalle 10 e le prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati dal primo gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

Nuovo Ecobonus fino a 7.500 euro: a chi spetta e come richiederlo

I fondi destinati al bonus auto e moto 2023

Come rende noto il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, Mise, i mezzi che rientrano nell’agevolazione sono i veicoli non inquinanti di categoria M1 (auto), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). A sostegno del bonus sono stati stanziati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy 360 milioni di euro che sono così suddivisi: 190 milioni per i veicoli di categoria M1 con emissioni comprese da 0 a 20 grammi di CO2 per chilometro, 235 milioni per veicoli di categoria M1 con emissioni che rientrano nella fascia 21- 60 grammi di CO2 per chilometro e 150 milioni per veicoli di categoria M1 con emissioni che rientrano nella fascia 61-135 di CO2 per chilometro.

Requisiti per accedere all’agevolazione

Quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione? Per accedere alla misura, è prevista la rottamazione obbligatoria solo per l’acquisto di auto termiche della fascia 61-135 g/km di CO2. La rottamazione è invece facoltativa se si acquista un’auto elettrica o un’ibrida plug in. Inoltre, è bene sapere che l’incentivo viene concesso se l’auto deve essere immatricolata entro 270 giorni dalla firma del contratto.

Bonus colonnine fino al 2024: come funziona e a chi spetta

I fondi disponibili per i motocicli

Come funzionano invece l’agevolazione per i motocicli? I fondi per motocicli e ciclomotori sono così ripartiti: 5 milioni per i veicoli non elettrici e 35 milioni per i veicoli elettrici, per un totale di 40 milioni. A fronte di ciò, quello che ci si auspica è che tali incentivi ‘possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi dell’anno’, dichiara Paolo Scudieri, presidente di Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobili.