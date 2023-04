Bonus revisione auto 2023, al via le domande: requisiti, a chi spetta e come richiederlo

Bonus veicoli sicuri, è l’agevolazione che viene conferita a tutti coloro che procederanno a fare la revisione della propria auto nel 2023. Chiunque sia interessato può formulare domanda sulla piattaforma del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Spid o Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, sin da ieri, lunedì 3 aprile.

Agevolazione riconosciuta solo ai proprietari dei veicoli e per una sola volta

Il bonus ” è erogato in favore dei proprietari di veicoli a motore che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione di cui all’art. 80, comma 8, del Codice della strada”, ma questo sarà l’ultimo anno nel quale si potrà contare sul contributo visto che la scadenza ultima è stata fissata al 31 dicembre 2023. Seppure ci sono delle limitazioni per i richiedenti, visto che il bonus viene concesso solo ai proprietari, ma per una solo autovettura ed è possibile usufruirne per una sola volta.

Come fare domanda

La domanda viene fatta sul sito del Ministero, seguendo le indicazioni che si trovano sulla piattaforma, che richiederà gli estremi della patente e la data della revisione. Un procedimento che ha fine quando viene effettuato il pagamento tramite Iban su conto corrente. Nel caso in cui si volesse prendere visione della propria pratica, basterà inserire il numero di pratica che viene fornita al proprietario richiedente nel corso della procedura online.

Quali sono le somme stanziate per il bonus

Il contributo aveva preso il via nel 2021 e la somma che era stata stanziata era pari a 4 milioni di euro per ciascun anno fino a raggiungimento dell’importo messo a disposizione. Il 2023 resta, però, l’ultimo anno nel quale viene riconosciuto il diritto a usufruire al bonus veicoli sicuri che permette di chiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento delle tariffe previste per la revisione dei veicoli.