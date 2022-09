Bonus TV, aumenta l’importo: quanto vale lo sconto adesso

Ci sono tante novità annunciate nel decreto Aiuti bis. Tra le altre anche un aumento del bonus tv. Un’agevolazione per quanti decidano di sostituire la propria televisione in questo periodo di passaggio al nuovo digitale terrestre.

Non si tratta però di un bonus del quale chiunque può usufruire, occorrono delle caratteristiche nelle quali bisogna rientrare per poter accedere a questo tipo di agevolazione.

Chi può chiedere il bonus tv

È riconosciuto solo ai quei nuclei familiari con Isee inferiore ai 20mila euro.

Ma avendo i requisiti come si fa a vedersi riconosciuto il bonus? Occorre innanzi tutto rivolgersi a un rivenditore spiegandogli di voler usufruire del bonus e presentando il modulo della domanda compilato, con allegato copia del codice fiscale e della carta di identità e specificando di avere in Isee inferiore ai 20mila euro.

Bonus rottamazione a chi spetta

Ma per poter comprare una nuova televisione è possibile anche usufruire del bonus rottamazione tv. Si tratta di un’ulteriore agevolazione che prevede uno sconto del 20% sul costo della tv fino a un massimo di 100 euro. Non ci sono limitazioni di sorta per sfruttare questo bonus, solo che può essere utilizzato una sola volta e purchè venga rottamato un vecchio televisore.

Decoder per gli ultrasettantenni

Agli ultrasettantenni, invece, Poste Italiane offre un decoder da 30 euro che invierà a casa degli over 70 sempre che percepiscano una pensione annua pari che sia al di sotto dei 20mila euro.

Ma come capire se l’apparecchio televisivo va cambiato?

Intanto occorre vedere che la tv che abbiamo è compatibile con il nuovo digitale terrestre. Un controllo che va fatto verificando il manuale o sulla scheda tecnica della tv, altrimenti è possibile provare a sintonizzarsi sul canale 100 che è il canale tes della Rai o sul 200 che è il canale tes di Mediaset. Se in entrambi i casi appare la scritta “Test HEVC Main 10” allora la televisione è compatibile con il nuovo digitale. Diversamente nel caso in cui facendo il tentativo appena indicato lo schermo dovesse diventare nero, allora vuol dire che non è compatibile.