Bonus tv per acquistare i decoder satellitari: l’importo e come funziona

Bonus TV. C’è ancora tempo per poter rinnovare il proprio televisore con un bel decoder digitale. Sì, perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato di aver anche adeguato la piattaforma per il bonus TV a seguito della ricezione degli emendamenti e delle modifiche che sono andate ad integrare il già presente Decreto Aiuti Bis del Governo.

Il bonus TV, tutti i dettagli

Si tratta di un’agevolazione importante che, ora, con le nuove modifiche permette ai cittadini interessati di richiedere un bonus con importo massimo fino a 50 Euro per comprare gli apparati satellitari di cui hanno bisogno. Come spiega il MISE stesso, l’agevolazione verrà direttamente erogata sotto forma di sconto al momento dell’acquisto di un decoder satellitare o un TV con decoder satellitare incorporato. Mentre, per quanto riguarda l’acquisto di apparati compatibili con il nuovo digitale terrestre ” il Bonus resta di un importo massimo di 30 euro”.

A chi è rivolta l’agevolazione

Sempre stando alla pagina ufficiale del sito MISE, il bonus TV in questione, può essere richiesto solo dalle famiglie che hanno un ISEE fino a 20mila Euro, con l’ulteriore dettaglio che potrà essere riconosciuto solamente una volta per ogni nucleo familiare. La richiesta, poi, deve essere fatta presentando al rivenditore l’apposita dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara che il nucleo familiare di cui si fa parte rientra nella fascia ISEE I o II, e che testimonia il fatto che i componenti del suddetto nucleo non hanno fruito del contributo.

Come funziona: i passaggi

Nel dettaglio, una volta fatta richiesta, ecco che il Bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo di vendita – come anticipato – per un importo pari a 30 euro per l’acquisto di TV o decoder compatibili con il digitale terrestre di seconda generazione, o per un importo massimo di 50 euro nel caso di acquisti di apparati satellitari. Ecco tutti i passaggi per ottenere l’agevolazione: