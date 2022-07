Vacanze sempre più care: aumenti fino al 104% con l’inflazione

Le vacanze saranno sempre più care. Oltre al caro bollette ecco che le gli effetti dell’inflazione si fanno sentire anche sulle vacanze. Com’è noto, il perdurare della guerra tra Russia ed Ucraina sta facendo lievitare i prezzi di pressoché tutti i prodotti e servizi. Le vacanze, purtroppo, non saranno da meno.

Come incide l’inflazione sulla vacanze degli italiani

Alla luce di quanto accennato, le vacanze quest’anno saranno tra le più care degli ultimi anni. Ad esempio, per un semplice spostamento in auto da Torino a Lecce ad oggi sono necessari 242 euro se benzina, 245 se diesel. Effettuando un confronto con l’anno precedente, è possibile notare un aumento del 24.2% che concretamente si traduce in circa 50 euro in più.

I voli

Sempre rimanendo in tema di trasporti, va detto che il settore maggiormente colpito dai rincari è quello dei voli. Infatti, il prezzo per prendere un aereo, rispetto a giugno del 2021, è aumentato di circa il 90%. Si segnalano inoltre rincari — anche se più contenuti — per il trasporto marittimo.

Mare e città d’arte

Tra le mete preferite dagli italiani per trascorrere le vacanze ci sono il mare e le città d’arte. Rispetto a quest’ultime il soggiorno è aumentato di circa il 55% rispetto ad un anno fa e questo vale sia per gli alberghi sia per i Bed and Breakfast. Anche il soggiorno nella località di mare ha subito dei rincari ma fortunatamente più contenuti, 12% per i Bed and Breakfast e 31% per gli alberghi.

Montagna

Ma una nota positiva c’è ed arriva dalla montagna. È infatti quest’ultima a soffrire meno del caro vacanze. Infatti per i soggiorni in montagna si calcola un aumento del 5% per gli hotel e del 25% per i Bed and Breakfast.