Certificato Pensione Inps, come fare per ottenerlo: ecco le istruzioni

Certificato Pensione Inps. Si tratta di un certificato di pensione erogato direttamente dall’INPS e contenente tutti i dettagli in merito al proprio assegno pensionistico. Un documento molto utile, disponibile ora sul sito dell’Istituto e facilmente scaricabile o consultabile. Basterà andare sulla pagina ufficiale e, dopo l’autenticazione tramite SPID, CIE o CNS, sarà possibile accedere alle informazioni necessarie. Scopriamo insieme quali informazioni contiene al suo interno.

Il nuovo certificato erogato dall’Istituto: cos’è e come consultarlo

Anzitutto, c’è da dire che l’INPS ha comunicato la possibilità di visualizzare e scaricare il proprio certificato pensionistico con il messaggio n. 1494 del 4 aprile 2022, dunque di recente, e con tale certificato si avrà accesso a tutta una serie di informazioni necessarie sul proprio status. Il certificato, tra le altre cose al suo interno, fornisce anche criteri di calcolo della perequazione automatica ed evidenzia le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in relazione alle tasse IRPEF. Ma anche informazioni su detrazioni per reddito e per carichi di famiglia e ai trattamenti di famiglia.

Quali informazioni contiene il documento

Tale certificato riassuntivo, verrà pubblicato ogni anno tenendo conto della rivalutazione delle delle pensioni e delle prestazioni assistenziali. Più nello specifico, il certificato pensionistico erogato dall’INPS contiene:

l’importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima;

informazioni su eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni degli importi;

dettagli di importo relativo alle singole trattenute fiscali;

eventuali detrazioni di imposta che vengono applicate.

Come accedere al sito e scaricare il certificato INPS

Una volta sul sito dell’Istituto, vi basterà andare sulla sezione “Prestazioni e Servizi”, al sito ufficiale www.inps.it. Il documento pensionistico, come anticipato, sarà consultabile a seguito dell’identificazione dell’utente tramite SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure Carta di Identità Elettronica, o ancora Carta Nazionale dei Servizi. Infine, nel documento troverete anche i seguenti avvisi: