Conto deposito: migliori con rendimenti più alti a settembre 2022

I soldi investiti nei conti deposito fruttano di più garantendo massimi rendimenti. Anche se le banche non alzano i tassi di interesse che rimangono uguali a quelli di agosto, rimangono comunque tra le scelte di investimento migliori dei risparmiatori.

Conti deposito: come funzionano

I risparmiatori si trovano spesso a dover scegliere lo strumento finanziario migliore per “conservare” il proprio denaro, anche per evitare una perdita di capitale. Spesso invece di sottoscrivere BTP oppure buoni postali, i risparmiatori decidono di investire i propri soldi in conti deposito, che offrono buoni tassi di interesse e ottimi rendimenti.

I tassi di interesse del mese di settembre non hanno subito un rialzo da parte delle banche. Alcuni investitori si aspettavano che i tassi salissero ancora e invece così non è stato. Le banche hanno ritenuto prudente non rialzare i tassi.

I migliori di settembre 2022

Un esempio di buona offerta è quella di Illimity Bank con il 2,75% sui depositi con scadenza 60 mesi. Offerta valida fino al 30 settembre 2022. In cima alla lista anche Cherry Bank che offre un rendimento lordo di 3,20% a 60 mesi per il conto vincolato.

Un’altra banca con rendimenti alti è Igea Digital Bank che applica su un conto vincolato a 12 mesi un tasso dell’1,20 che diventa 1,40% a scadenza 18 mesi e 1,55% se vincolato a 24 mesi. Il conto deposito Rendimax offre un rendimento lordo vincolato a 5 anni con un tasso del 2,5%. Gli altri sono: 0,70% per 6 mesi; 1% per 1 anno; 1,75% per 2 anni.

Alcuni conti deposito son convenienti anche perché propongono imposta di bollo a tasso zero. Come Esagon, non solo offre lo stesso rendimento di agosto pari a, 2% se vincolato a 5 anni. Ma anche ContoProgetto che prevede un tasso dell’1,75% fino al 31 dicembre 2022 che diventa dell’1,50% fino al 31 dicembre 2023. In questo caso il bollo è a carico della banca fino a dicembre 2023.