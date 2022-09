Pannelli solari Ikea con sconto al 50%: prezzo, quanto costano e come funzionano

I costi dell’energia aumentano. Putin vuole chiudere i rubinetti del gas all’Europa, ma nello stesso tempo ha anche bisogno di vendere, in un braccio di ferro estenuante per tutti coloro che stanno in mezzo. Così, le bollette dell’energia elettrica sono una vera e propria stangata e purtroppo tra settembre e ottobre la stangata peggiorerà.

Pannelli Ikea per combattere la crisi: conviene?

Si temono addirittura 9 milioni di famiglie in povertà energetica per i prossimi mesi, e il dato potrebbe essere in aumento. In questo contesto, i pannelli solari a basso costo dell’Ikea possano essere una risposta molto concreta per le famiglie che si trovano in difficoltà. Ma sono davvero così convenienti?

Ci sono i bonus è vero, e anche gli ammortizzatori sociali sul rincaro energia, ma potrebbero non bastare per alcune famiglie. Questi bonus sociali vengono erogati alle famiglie con un ISEE basso, generalmente entro i 12.000 euro, e ai beneficiari di reddito e di pensione di cittadinanza.

Si tratta di aiuti sicuramente importanti ma per la maggior parte delle famiglie non sono disponibili o comunque non bastano a far fronte alla crisi energetica. Le famiglie italiane, dunque, proprio in questo periodo stanno pensando sempre più spesso alla soluzione dei pannelli solari, in quanto rappresentano l’unico modo per ottenere l’energia gratis e non dover sostenere le stangate sulla bolletta.

Quanto costano i pannelli Ikea

Scendendo nel dettaglio della situazione, l’Ikea sembra mettere a disposizione i kit low cost dei pannelli solari già in 11 paesi ma questi kit sono disponibili anche in Italia e quindi le famiglie vorrebbero di certo approfittarne. Tali prodotti non sono di certo qualcosa di economico, sebbene il kit in questione sembra essere abbastanza abbordabile come spesa.

Di fatto, come tutti sanno, Ikea vende arredamento a basso costo e quindi ha deciso di proporre una soluzione economica anche per quanto riguarda i pannelli solari. Basta fare un giro sul web, la pagina ufficiale della nota catena, per rendersi immediatamente conto dei prezzi.

La cifra finale per te

Presso uno dei centri Ikea si potrà chiedere un preventivo per i pannelli solari economici. Infatti ogni casa è fatta a modo suo così come ogni famiglia ha specifiche esigenze. Dunque, si potrà fare una richiesta di preventivo e si potrà soprattutto fare una simulazione di prezzo con gli assistenti sul posto, in modo da adattarlo alle proprie esigenze. I kit sono tendenzialmente al di sotto dei 3.000 euro. Tra le altre cose, si potrà avere la possibilità di uno sconto fiscale del 50% proprio per i pannelli solari. A quanto pare, è proprio IKEA che anticipa lo sconto in fattura.