DeSpar, volantino ‘Buona Pasqua’: uova, colombe e spesa in offerta fino al 20 Aprile

La Despar non poteva rimanere di certo esclusa dalla grande ondata di sconti e offerte incredibili che stanno fioccando senza fine proprio in questa settimana, in vista delle imminenti e tanto agognate vacanze pasquali. Prezzi super convenienti e offerte da non perdere per poter regalare ai vostri amici e parenti un’esperienza culinaria davvero unica. Allora cosa aspettate? Noi della redazione abbiamo selezionato per voi i prodotti più convenienti da poter acquistare in questi giorni: i prezzi che vedrete sono validi fino al 20 aprile.

Le imperdibili offerte Despar per la Santa Pasqua: le carni

Come non partire dalle carni, le vere sovrane della tavola pasquale. I prezzi di seguito sono da intendersi al kg: salsiccia dolce di suino a soli 6,50 euro, Coppa con osso di suino a 5,50 euro, Costata con osso a 5,90 euro, Costata con osso di vitellone a 13,90 euro, Costata senz’osso di vitellone a 14,90 euro, Mini spiedini di suino a 3,99 euro. Ancora: Macinato da sugo (vitellone) 7,90 euro, Arrosto scelto di vitellone 10,90 euro, Lonza a fette 6,90 euro, Arrosto di lonza 8,90 euro.

Frutta, verdura e vini dalla cantina

Ora pensiamo ad un bel contornino con cui infiocchettare le nostre carni (prezzi al kg anche in questo caso): Patate novelle a 1,99 euro, Melanzane a 1,79 euro, Zucchine a 1,79 euro, Finocchi a 0,99 euro, Pomodoro ciliegino a 1,69 euro, Pomodori insalatari a 1,99 euro, Busta insalata Gran Poker 1,29 euro. Ora, innaffiamo il tutto con del buon vino: Aglianico del Vulture 3,49 euro, Morellino di Scansano 4,99 euro, Amarone della Valpolicella 19,90 euro.

Formaggi e latticini

I formaggi, sempre al cospetto di una buona tavola che si rispetti, soprattutto durante le grandi abbuffate di Pasqua: Pecorino fresco 0,89 euro al kg, Ricotta Vallelata 0,30 euro alla confezione, Provolone Auricchio 1,29 euro, Pecorino semi-stagionato a 1,49 euro l’etto, Pecorino Moliterno a 1,65 euro l’etto, Emmental francese a 0,79 euro l’etto, Treccione di mozzarella a 6,90 euro al pezzo.