Familiari a carico: come funzionano le detrazioni

È possibile usufruire della detrazione IRPEF per i familiari a carico se quest’ultimi hanno un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducili. Ma facciamo chiarezza e cerchiamo di capire come funzionano le detrazioni.

Detrazioni per i familiari a carico: tutto quello che serve sapere

Per i figli che hanno meno di 24 anni il reddito deve essere pari o inferiore a 4.000 euro, al netto degli oneri deducibili. È bene sottolineare che l’importo suddetto si riferisce all’intero periodo di imposta, a prescindere dal momento in cui — durante l’anno — il reddito viene prodotto.

Come calcolare il limite di reddito

Come si calcola il limite di reddito? Ecco i redditi che rientrano nei calcoli: eventuali redditi da impresa o lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva, retribuzione da enti, organismi internazionali, santa sede, reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni, la quota esente legata al lavoro prestato in zone di frontiera.

Non rientrano invece nel calcolo i redditi esenti, a tassazione separata e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Le detrazioni per familiari a carico variano in base alla situazione reddituale del contribuente. È proprio in relazione a quest’ultima che le detrazioni possono spettare per intero, solo in parte oppure non spettare affatto.

Chi sono i familiari a carico?

Sono considerati fisicamente a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi quelli adottivi o affidati), i genitori, fratelli, nonni, suoceri, generi e nuore. In generale, i familiari vengono considerati a carico quando convivono con il contribuente oppure ricevono assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari.

Detrazioni per familiari a carico: unioni civili e conviventi

Inoltre, è utile precisare che a partire dal 2017 — in conseguenza alla legge Cirinnà — tra i soggetti a carico rientra anche la parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso. Il convivente invece non può essere considerato a carico in quanto non è legato da vincoli matrimoniali, di affinità o parentela.

Disabilità

Per un coniuge con disabilità a carico l’aumento della detrazione non è previsto. Quest’ultima spetta infatti solamente in caso di figli disabili in condizione di gravità in ottemperanza alla legge 104/92.