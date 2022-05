Mediaworld ‘Super Zero’, offerte dal 16 al 26 maggio: sfoglia il nuovo volantino

Mediaworld. Nuove offerte, nuovi sconti e nuove opportunità per rifarvi il guardaroba…quello digitale, s’intende! Infatti, con il nuovo volantino MediaWorld sconti matti disponibili per voi dal 6 al 26 maggio 2022, e puntano tutto sullo 0%.

Le migliori offerte Mediaworld per questa settimana

Infatti, l’offerta si chiama proprio Super Zero e prevede ottimi prezzi sui migliori prodotti tecnologici, tra smartphone Samsung, tablet Apple iPad, notebook Lenovo, televisori LG e tanto altro ancora.

Parliamo di decine e decine di prodotti digitali e smartphone, soprattutto, acquistabili in 20 rate a tasso zero. Ecco per voi alcune delle migliori offerte presente sul nuovo volantino selezionate appositamente dalla nostra redazione. Cominciamo!

Leggi anche: Euronics, ‘Universo Apple’: iPhone e MacBook scontati del 20%. Sfoglia il nuovo volantino

Prodotti smartphone

SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 128Gb Graphite a 619,00 euro a posto di 769,00, SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 128Gb Lavender per voi a 619,00 euro con sconto quasi del 20% sull’originale, SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 128Gb White a 619,00 euro, SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 128Gb White, anche lui a 619,00 euro con sconto del 20% circa.

Tv e schermi

Smart Tv Lg 50NANO776 4k a 449 euro, Samsung Smart Tv 43Q60A 4k a 529,00 euro, Samsung Smart Tv 4k 55AU7170 a soli 429,00 euro, Soundbar Samsung a 299,00 euro, Speaker Bluetooth Marshall 269,00 euro.

Computer, PC

Per il reparto computer e PC, abbiamo MacBook Air 13” 1199,00 euro, HP Convertibile Pavilion X360 a 499,00 euro, Notebook gaming NITRO 5 A 1299,00 euro.

Accessori digital

Per gli accessori, invece, proponiamo Samsung Galaxy Watch 4Classic Large a 279,00 euro, Apple AirPods Pro 2021 a 189,00 euro, LENOVO ideaPAD a 479,00 euro, LG led 4k a 1099,00 euro.