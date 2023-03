Pagamento assegno unico Inps a marzo 2023: nuovi importi, quando arriva, ecco il calendario

Sono in corso i pagamenti dell’assegno unico dell’INPS per marzo 2023 con i nuovi criteri stabiliti dalla legge di bilancio. Ci sono numerose novità e sono stati ricalcolati tutti gli importi in base all’inflazione. Ecco cosa cambia, quali sono le nuove cifre erogate e quando arriva l’assegno.

Assegno unico Inps marzo 2023

È finita l’attesa per la riscossione dell’assegno unico universale, che verrà erogato proprio nel mese di marzo. L’indicazione è stata prevista dalla nuova legge di bilancio del governo Meloni, che ha apportato modifiche importanti rispetto alle indicazioni del Governo Draghi. Sono state rilasciate nuove tabelle all’inps che permettono di ricalcolare tutti gli importi. In particolar modo, quest’anno gli importi sono basati sull’inflazione. Capiamo meglio quali sono tutte le novità e quanto spetta a ognuno.

Come calcolare il nuovo importo

Una premessa importante per calcolare l’importo che arriverà è che sulla base dell’inflazione, l’assegno unico aumenta dell’8,1% rispetto all’anno scorso. Il criterio fondamentale è l’ISEE: chi ha un reddito annuo inferiore ai 15mila euro riceverà 175 euro mensili. All’aumentare del reddito diminuisce l’importo dell’assegno, ma cosa vuol dire? Che ogni 100 euro in più sul reddito annuo l’assegno diminuisce dello 0,5%. Chi ha figli minorenni a carico riceverà 50 euro per ciascun figlio. Chi ha un reddito maggiore dei 15mila annui riceverà un assegno molto basso, ad esempio: chi ha un reddito di 43mila euro annui riceverà circa 54 euro. Le tabelle millesimali sono consultabili sul sito dell’INPS.

Quando arriva il pagamento

L’Inps non ha indicato date precise per l’erogazione dell’importo, ma come previsto dalla nuova Legge di bilancio, i pagamenti sono in corso già dal 1° marzo. Pertanto, qualcuno potrebbe aver già ricevuto l’importo, mentre per gli altri è necessario avere un po’ di pazienza. È certo che tutti i contributi arriveranno entro e non oltre il 31 marzo. Per ulteriori chiarimenti o informazioni, potete contattare l’ufficio Ines più vicino a voi o consultare il sito ufficiale.